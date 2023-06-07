Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder — ЗМІ

Міноборони Німеччини доручив концерну Rheinmetall підготувати до передачі Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

Їх планують доставити до кінця липня, пише RND.

Зазначають, що компанія модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті.

Як пише видання, загалом Німеччина вже передала Україні 40 БМП Marder: 20 від концерну і ще 20 зі складів Бундесверу.

Також до кінця липня Україні планують поставити першу партію з 10 тис. 35 мм боєприпасів для САУ Gepard. Загалом їх мають передати поставку 300 тис. одиниць.

Раніше у Німеччині перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1.

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