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Maxar показала нові супутникові фото Херсонщини після підриву Каховської ГЕС

07.06.2023

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. На них видно масштаби затоплень області.

Фото оприлюднило видання The Guardian.

Для порівняння показали кадри від 15 травня і після руйнування ГЕС 6 червня. Фото охоплюють понад 2,5 тис. квадратних кілометрів території між Новою Каховкою та Дніпровською затокою.

На знімках видно, як змінилися порт і промислова зона Херсона через підйом води в Дніпрі.

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