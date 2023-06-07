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На Херсонщині рівень води збільшиться ще на метр протягом 20 годин

07.06.2023

У Херсонській області рівень води через підрив Каховської ГЕС збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Цієї ночі вже почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась.

Станом на ранок 7 червня затопило 1 852 будинки на правобережній Херсонщині. Евакуювали 1 457 людей, більшість із херсонського мікрорайону Корабел – зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

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