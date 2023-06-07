В Афінах проведуть виставку сучасного українського мистецтва

Культурний центр «АртЛайн» і галерея «Chili Gallery» організовують в Афінах виставку сучасного українського мистецтва «Code of Dialog».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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Культурний захід пройде в галереї «Chili Art Gallery» (Dimofontos 13-15, Athina 118 51) з 27 червня по 1 липня.
«В рамках виставки, в якій перетинаються різні жанри та стилістичні спрямування, буде представлено сучасний український живопис та графіку, а також відбудеться презентація авторських хусток від бренду«Oksana Brenzovych», який уособлює яскравість національного темпераменту, та прем’єра ювелірного бренду «OLAFA», що втілює у своїх виробах давню традицію перегородчастої емалі часів Київської Русі», – розповіли у диппредставництві.
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