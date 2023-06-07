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Володимир Зеленський відзначив нагородами 132 захисника України

07.06.2023

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, з них 100 — посмертно. Відповідний указ №318/2023 опублікований на сайті Офісу Президента України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ПЕТРЮКА Даніяра Танасійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГУСИНСЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — підполковника

ЗІНКЕВИЧА Владислава Денисовича — капітана

ЯРКА Дениса Миколайовича — капітана

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

БЕКІША Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата

БЕГЕЗУ Юрія Павловича — старшого сержанта

БІЛИКА Дмитра Васильовича (посмертно) — сержанта

БЛИЗНЮКА Віталія Дмитровича (посмертно) — солдата

БОДНАРЯ Сергія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

БОЙЧУКА Андрія Ігоровича (посмертно) — солдата

БОРИСОВА Ігоря Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

БРЕВКА Андрія Богдановича (посмертно) — солдата

БУГЕРЧУКА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого сержанта

БУЧАЦЬКОГО Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ВАСИЛЕНЧУКА Івана Антоновича — солдата

ВАСИЛЕЧКА Михайла Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ВЕНГЕРА Віктора Петровича (посмертно) — сержанта

ВІТВІЦЬКОГО Віталія Васильовича (посмертно) — солдата

ВОЛОСЮКА Андрія Володимировича — капітана

ВОЛОШИНЮКА Аркадія Антоновича — солдата

ВОЛОЩУКА Олега Богдановича (посмертно) — старшого солдата

ГАВРИЛЬЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ГАФІЙЧУКА Руслана Васильовича — капітана

ГЕРЧОВСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ГНАТЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ГОЛУБА Максима Вікторовича (посмертно) — солдата

ГОЛУБІЯ Володимира Івановича (посмертно) — солдата

ГОРОШКЕВИЧА Володимира Михайловича — капітана

ГРЕБЕНЄВА Захарія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИГОРЯКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата

ГРИКУЛЯКА Василя Тарасовича (посмертно) — солдата

ГРИНИШИНА Анатолія Валерійовича — старшого лейтенанта

ГРИНІВА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ГУЛЯСА Миколу Миколайовича — капітана

ГУЙТЕНЮКА Василя Миколайовича (посмертно) — сержанта

ДАВИДОВИЧА Ігоря Степановича (посмертно) — солдата

ДАЦЮКА Віталія Олександровича — солдата

ДЕМ’ЯНЧУКА Кирила Івановича — капітана

ДИКУ Анатолія Костянтиновича (посмертно) — солдата

ДИРІВА Анатолія Борисовича — штаб-сержанта

ДІВАКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ДІДУРА Еммануїла Вікторовича — старшого солдата

ДОЦЕНКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата

ДРОЗДА Петра Олександровича — солдата

ДРОНЯКА Івана Васильовича (посмертно) — головного сержанта

ДЯКОНА Іллю Михайловича (посмертно) — солдата

ЖИДКОВА Сергія Олександровича — лейтенанта

ЗУБАЛЯ Миколу Васильовича (посмертно) — солдата

ЗУБІНА Михайла Михайловича (посмертно) — солдата

ЗУЄВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

ІВАНЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ІВАНОВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата

ІВАЩУКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата

ІГНАТЮКА Павла Ярославовича (посмертно) — солдата

КАПУСТІНА Івана Вікторовича — солдата

КАТАНА Василя Серафимовича (посмертно) — сержанта

КВАСНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — сержанта

КИШЛЯКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата

КОЛОДІЯ Ігоря Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЛЯДУ Романа Зіновійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОРОЛИКА Віктора Васильовича (посмертно) — солдата

КРАВЦОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

КРАВЧУКА Олександра Володимировича — старшого солдата

КУРИЛЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КУЧИНСЬКОГО Юрія Вікторовича — сержанта

КУШНІРА Віталія Ігоровича (посмертно) — солдата

ЛАЗАРЕНКА Олександра Романовича (посмертно) — солдата

ЛАЗОРЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — головного сержанта

ЛЕВЕНЦЯ Руслана Івановича (посмертно) — солдата

ЛЕСІВА Ярослава Йосиповича (посмертно) — старшого солдата

ЛИМАРЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛИСЕНКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛОЗОВСЬКОГО Олексія Олексійовича (посмертно) — солдата

МАКОВЕЦЬКОГО Тараса Івановича (посмертно) — солдата

МАРИНЮКА В’ячеслава Вікторовича — солдата

МАРУСИЧА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

МАТВІЙЧУКА Вадима Віталійовича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

МОЦНОГО Володимира Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУСІЯ Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта

НАРОЖНОГО Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата

НАШКЕВИЧА Анатолія Олександровича (посмертно) — солдата

НІВРЯНСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта

НІМЦЯ Василя Семеновича — штаб-сержанта

ОБЛОЧІНСЬКОГО Віталія Івановича — солдата

ОГЕРУ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ОЗАРА Олега Сергійовича (посмертно) — солдата

ПАЛАТНЮКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

ПАСІЧНИКА Руслана Афанасійовича (посмертно) — солдата

ПЕЛЕПКА Петра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПЕТРЕНКА Максима Олеговича (посмертно) — солдата

ПРОКОПЧУКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПРОСКУРУ Андрія Віталійовича — солдата

РАССОМАХУ Валерія Андрійовича (посмертно) — солдата

РАСТЕРЯЄВА Віктора Георгійовича (посмертно) — штаб-сержанта

РОМАНЮКА Ігоря Мирославовича (посмертно) — солдата

РУСНАКА Івана Ілліча (посмертно) — старшого солдата

САВЧУКА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого солдата

САЇКА Олега Романовича (посмертно) — старшого солдата

САМБОРСЬКОГО Андрія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

САМСОНОВИЧА Едуарда Івановича (посмертно) — солдата

САНЬКОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата

САЯННОГО Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата

СВОРАКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

СЕМЕНЮКА Богдана Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕНЮКА Андрія Дмитровича (посмертно) — солдата

СЕРЕМЧУКА Богдана Богдановича (посмертно) — старшого солдата

СИСОЄВА Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата

СИТНИКА Івана Степановича (посмертно) — солдата

СІКОРУ Михайла Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СОРОКІНА Віталія Сергійовича (посмертно) — сержанта

СОХАНА Андрія Андрійовича — лейтенанта

СУСЬКОГО Валентина Володимировича (посмертно) — солдата

СУШКА Артема Олеговича (посмертно) — солдата

ТЕРБАНА Анатолія Михайловича (посмертно) — солдата

ТИМОШЕНКА Костянтина Віталійовича (посмертно) — солдата

ТИМЧУКА Руслана Ярославовича — сержанта

ФЕДОРІЩЕВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — солдата

ФЕЩУКА Віталія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ФРАЦЕВІРА Сергія Танасійовича (посмертно) — старшого сержанта

ХАМЛІЯ Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата

ХВОСТИКА Артема Ігоровича (посмертно) — солдата

ЦЮРКАЛА Василя Михайловича (посмертно) — солдата

ЧМІЛЯ Ігоря Івановича (посмертно) — сержанта

ЧОРНЕЯ Юрія Івановича — майора

ШЕВЧЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта

ШЕВЧУКА Андрія Олексійовича (посмертно) — солдата

ШУВАЛОВА Андрія Олеговича — солдата

ЯМНИЧ Ірину Василівну — сержанта

ЯЩУКА Ігоря Олеговича — старшого лейтенанта

ЯЩУКА Романа Станіславовича (посмертно) — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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