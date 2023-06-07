Володимир Зеленський відзначив нагородами 132 захисника України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, з них 100 — посмертно. Відповідний указ №318/2023 опублікований на сайті Офісу Президента України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
Читай також: Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 виходить в український прокат
Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ПЕТРЮКА Даніяра Танасійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГУСИНСЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — підполковника
ЗІНКЕВИЧА Владислава Денисовича — капітана
ЯРКА Дениса Миколайовича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БЕКІША Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата
БЕГЕЗУ Юрія Павловича — старшого сержанта
БІЛИКА Дмитра Васильовича (посмертно) — сержанта
БЛИЗНЮКА Віталія Дмитровича (посмертно) — солдата
БОДНАРЯ Сергія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
БОЙЧУКА Андрія Ігоровича (посмертно) — солдата
БОРИСОВА Ігоря Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
БРЕВКА Андрія Богдановича (посмертно) — солдата
БУГЕРЧУКА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого сержанта
БУЧАЦЬКОГО Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛЕНЧУКА Івана Антоновича — солдата
ВАСИЛЕЧКА Михайла Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ВЕНГЕРА Віктора Петровича (посмертно) — сержанта
ВІТВІЦЬКОГО Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
ВОЛОСЮКА Андрія Володимировича — капітана
ВОЛОШИНЮКА Аркадія Антоновича — солдата
ВОЛОЩУКА Олега Богдановича (посмертно) — старшого солдата
ГАВРИЛЬЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
ГАФІЙЧУКА Руслана Васильовича — капітана
ГЕРЧОВСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата
ГНАТЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ГОЛУБА Максима Вікторовича (посмертно) — солдата
ГОЛУБІЯ Володимира Івановича (посмертно) — солдата
ГОРОШКЕВИЧА Володимира Михайловича — капітана
ГРЕБЕНЄВА Захарія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИГОРЯКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата
ГРИКУЛЯКА Василя Тарасовича (посмертно) — солдата
ГРИНИШИНА Анатолія Валерійовича — старшого лейтенанта
ГРИНІВА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ГУЛЯСА Миколу Миколайовича — капітана
ГУЙТЕНЮКА Василя Миколайовича (посмертно) — сержанта
ДАВИДОВИЧА Ігоря Степановича (посмертно) — солдата
ДАЦЮКА Віталія Олександровича — солдата
ДЕМ’ЯНЧУКА Кирила Івановича — капітана
ДИКУ Анатолія Костянтиновича (посмертно) — солдата
ДИРІВА Анатолія Борисовича — штаб-сержанта
ДІВАКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ДІДУРА Еммануїла Вікторовича — старшого солдата
ДОЦЕНКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата
ДРОЗДА Петра Олександровича — солдата
ДРОНЯКА Івана Васильовича (посмертно) — головного сержанта
ДЯКОНА Іллю Михайловича (посмертно) — солдата
ЖИДКОВА Сергія Олександровича — лейтенанта
ЗУБАЛЯ Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
ЗУБІНА Михайла Михайловича (посмертно) — солдата
ЗУЄВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
ІВАНЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ІВАНОВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата
ІВАЩУКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата
ІГНАТЮКА Павла Ярославовича (посмертно) — солдата
КАПУСТІНА Івана Вікторовича — солдата
КАТАНА Василя Серафимовича (посмертно) — сержанта
КВАСНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — сержанта
КИШЛЯКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
КОЛОДІЯ Ігоря Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
КОЛЯДУ Романа Зіновійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОРОЛИКА Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
КРАВЦОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
КРАВЧУКА Олександра Володимировича — старшого солдата
КУРИЛЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КУЧИНСЬКОГО Юрія Вікторовича — сержанта
КУШНІРА Віталія Ігоровича (посмертно) — солдата
ЛАЗАРЕНКА Олександра Романовича (посмертно) — солдата
ЛАЗОРЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — головного сержанта
ЛЕВЕНЦЯ Руслана Івановича (посмертно) — солдата
ЛЕСІВА Ярослава Йосиповича (посмертно) — старшого солдата
ЛИМАРЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛИСЕНКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛОЗОВСЬКОГО Олексія Олексійовича (посмертно) — солдата
МАКОВЕЦЬКОГО Тараса Івановича (посмертно) — солдата
МАРИНЮКА В’ячеслава Вікторовича — солдата
МАРУСИЧА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
МАТВІЙЧУКА Вадима Віталійовича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНИКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
МОЦНОГО Володимира Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта
МУСІЯ Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
НАРОЖНОГО Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
НАШКЕВИЧА Анатолія Олександровича (посмертно) — солдата
НІВРЯНСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта
НІМЦЯ Василя Семеновича — штаб-сержанта
ОБЛОЧІНСЬКОГО Віталія Івановича — солдата
ОГЕРУ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ОЗАРА Олега Сергійовича (посмертно) — солдата
ПАЛАТНЮКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
ПАСІЧНИКА Руслана Афанасійовича (посмертно) — солдата
ПЕЛЕПКА Петра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПЕТРЕНКА Максима Олеговича (посмертно) — солдата
ПРОКОПЧУКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПРОСКУРУ Андрія Віталійовича — солдата
РАССОМАХУ Валерія Андрійовича (посмертно) — солдата
РАСТЕРЯЄВА Віктора Георгійовича (посмертно) — штаб-сержанта
РОМАНЮКА Ігоря Мирославовича (посмертно) — солдата
РУСНАКА Івана Ілліча (посмертно) — старшого солдата
САВЧУКА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого солдата
САЇКА Олега Романовича (посмертно) — старшого солдата
САМБОРСЬКОГО Андрія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
САМСОНОВИЧА Едуарда Івановича (посмертно) — солдата
САНЬКОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата
САЯННОГО Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата
СВОРАКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
СЕМЕНЮКА Богдана Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕНЮКА Андрія Дмитровича (посмертно) — солдата
СЕРЕМЧУКА Богдана Богдановича (посмертно) — старшого солдата
СИСОЄВА Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата
СИТНИКА Івана Степановича (посмертно) — солдата
СІКОРУ Михайла Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СОРОКІНА Віталія Сергійовича (посмертно) — сержанта
СОХАНА Андрія Андрійовича — лейтенанта
СУСЬКОГО Валентина Володимировича (посмертно) — солдата
СУШКА Артема Олеговича (посмертно) — солдата
ТЕРБАНА Анатолія Михайловича (посмертно) — солдата
ТИМОШЕНКА Костянтина Віталійовича (посмертно) — солдата
ТИМЧУКА Руслана Ярославовича — сержанта
ФЕДОРІЩЕВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — солдата
ФЕЩУКА Віталія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ФРАЦЕВІРА Сергія Танасійовича (посмертно) — старшого сержанта
ХАМЛІЯ Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата
ХВОСТИКА Артема Ігоровича (посмертно) — солдата
ЦЮРКАЛА Василя Михайловича (посмертно) — солдата
ЧМІЛЯ Ігоря Івановича (посмертно) — сержанта
ЧОРНЕЯ Юрія Івановича — майора
ШЕВЧЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта
ШЕВЧУКА Андрія Олексійовича (посмертно) — солдата
ШУВАЛОВА Андрія Олеговича — солдата
ЯМНИЧ Ірину Василівну — сержанта
ЯЩУКА Ігоря Олеговича — старшого лейтенанта
ЯЩУКА Романа Станіславовича (посмертно) — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд
- На Херсонщині рівень води збільшиться ще на метр протягом 20 годин
- У Києві презентували фільм про переслідування журналістів на окупованих територіях
- Швеція передала українським архівам засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика
- Росія виробляє до 30 Калібрів і кілька Іскандерів на місяць — українська розвідка
- Український фільм «Люксембург, Люксембург» покажуть у Японії
- Парламентарі країн НАТО ухвалили заяву щодо підтримки вступу України до Альянсу
- Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон