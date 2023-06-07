Кабмін виділив майже 850 млн грн на питну воду для чотирьох областей

Уряд виділяє 846 млн гривень на забезпечення питною водою мешканців чотирьох регіонів, водопостачання яких здійснювалося з Каховського водосховища. Також влада створила штаб з ліквідації наслідків цього російського злочину.

Як передає Amazing Ukraine, про це Денис Шмигаль заявив під час чергового засідання Кабінету міністрі України.

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Українська влада розпочала процес ліквідації наслідків катастрофи, спровокованої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Створюється штаб з ліквідації, куди увійдуть міністри та їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади і представники низки державних підприємств.

Керівником робіт з ліквідації призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Гроші на воду

Уряд виділив 846 млн грн на термінове забезпечення питною водою мешканців чотирьох українських областей, які постраждали від наслідків злочинних дій РФ.

Йдеться перш за все про Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську області, чиї території безпосередньо зачепила ця трагедія, а також про Миколаївську область, яка теж залежить від питної води з Дніпра.