Росія хоче вивезти українських дітей у Крим для «прикриття» під час наступу ЗСУ — омбудсмен

Росія має намір вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій України у Крим, щоб спробувати ускладнити просування українських військ по території півострова під час майбутнього контрнаступу.

Про це повідомляє Дмитро Лубінць, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За його словами, російські спецслужби під приводом загрози постійних обстрілів можуть вивезти українських дітей з нових тимчасово окупованих територій і прикордонних з росією регіонів до Криму.

Лубінець зазначив, що дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку на півострові.

Мета депортації дітей росіянами

Створити умови для зменшення ризиків від очікуваного контрнаступу ЗСУ на кримському напрямі.

Дискредитувати Сили оборони та представити Україну як «терористичну країну».

В інформаційному середовищі уже ширяться проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Як аргументи наводиться те, що росіяни контролювали ГЕС і найбільше шкоди підрив наніс окупованим містам.

Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд «місії порятунку». При цьому ФСБ рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

Омбудсмен зазначив, що на думку російських спецслужб, «сусідство» дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським захисникам можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління окупантів, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму. Це також може дозволити, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати Сили оборони перед світовим співтовариством.

Таким чином, у Держдумі рф вже ініціювали відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території Криму.

Депортація українських дітей: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи Білорусі нібито на «оздоровлення» чи відпочинок у таборах.

За інформацією українського омбудсмена Дмитра Лубінця станом на 14 грудня 2022 року за неповними поіменними даними у рф перебуває понад 12 тис. українських дітей, з них близько 8600 — примусово депортовані. Точну чисельність примусово вивезених з України дітей встановити неможливо через війну, що триває.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук навіть повідомляла, що у росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у рф Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Нагадаємо, на початку травня редакція Сhas News у щотижневому огляді російської пропаганди розвінчувала маніпулятивну інформацію щодо депортації українських дітей, яку у кремлі називають «порятунком дітей з-під обстрілів».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.