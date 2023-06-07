Евакуйовані мешканці Херсонщини можуть знайти житло через програму “Прихисток”

Мешканці Херсонщини, яким зараз доводиться евакуйовуватися через загрозу затоплення, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми “Прихисток”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо люди, власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло у будь-якому регіоні України на кілька днів чи на довший період”, — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає, що люди, які надали прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг, пояснили у міністерстві.

Щоб побачити пропозиції вільного житла, потрібно зареєструватися на сайті “Прихисток” і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання. Після того, як потрібний варіант буде знайдено, треба зв’язатися з власником житла.

“Прихисток” — це волонтерська ініціатива, яку у перший день повномасштабного вторгнення РФ запустила народна депутатка Галина Янченко. Пізніше програма отримала урядову підтримку.

Відповідно до рішення Кабміну Мінреінтеграції визначено відповідальним виконавцем проєкту “Прихисток”. Відомство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат за прихисток переселенців.

Станом на 11 годину 7 червня, за даними Нацполіції, евакуйовано 1560 громадян, з них 1284 з мікрорайону “Корабел”.