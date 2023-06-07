Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині без світла залишились 20 тис. споживачів — Міненерго

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та спричинену повінь без світла залишились 20 тис. споживачів на Херсонщині. У Херсоні підтоплені 129 трансформаторних підстанцій, на Миколаївщині затоплені дві сонячні електростанції.

Про це повідомили у Міненерго 7 червня. Водночас енергосистема країни працює стабільно.

У відомстві зазначили, що ситуацію на ЗАЕС постійно моніторять експерти «Енергоатому». Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.

Крім того, у Донецькій області через бойові дії знеструмлені сім населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

«Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації», — наголошують енергетики.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 126 МВт*год. Експорт до Польщі — 800 МВт*год. За добу обсяг газу у сховищах зріс на 19,7 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива зростають та склали понад 9,7 млрд м куб.

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