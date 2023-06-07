Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї в Україну

Верхня палата парламенту Швейцарії затвердила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну.

Орган схвалив відповідну поправку 7 червня.

Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Є умова — країна призначення не залучена до конфлікту, не порушує серйозно права людини та не здійснює своє право на самооборону.

Згідно з текстом ініціативи, це стосуватиметься країн, «які віддані цінностям Швейцарії», — Німеччини, Італії, США чи Угорщини. Зміна в законі може набути чинності приблизно у 2025 році.

До того ж це рішення ще має розглянути Комісія з політики безпеки Національної ради (SIK-N).

Про швейцарський нейтралітет:

Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.

8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier , які цілком могли передати Україні.

У квітні Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США направили владі Швейцарії лист із закликом вжити додаткових заходів, щоб посилити міжнародні санкції проти росії.

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