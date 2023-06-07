День Конституції України 2023: коли відзначають і чи буде вихідний

У червні в Україні традиційно святкують День Конституції.

Сhas News нагадує історію свята і пояснює, чи буде цей день вихідним у 2023 році.

Що таке конституція

Конституція ― це основний державний закон. Він визначає:

державний устрій,

порядок і принципи функціювання представницьких, виконавчих та судових органів влади,

виборчу систему,

права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

Інші закони держави, як правило, спираються на конституцію. Конституція має найвище значення та юридичну силу.

Коли ухвалили Конституцію України

Україна здобула незалежність у 1991 році, проте майже п’ять років в державі діяв основний закон зразка Радянського Союзу.

Україна стала останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову конституцію. Сталось це 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України ІІ скликання.

Народні депутати працювали майже безперервно 23 години і, зокрема, усю ніч з 27 на 28 червня. Зрештою Конституцію ухвалили 315 голосами «за» (при необхідному мінімумі у 300).

Конституція України набула чинності з дня її ухвалення.

Коли відзначають День Конституції України

На згадку про ухвалення основного закону в Україні щорічно 28 червня святкують державне свято — День Конституції України.

Чи буде вихідний на День Конституції України у 2023 році

Зазвичай цей день є вихідним в країні. Але після початку повномасштабної російської агресії в Україні запровадили воєнний стан. І, відповідно, набули чинності норми, прописані у статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Згідно з ними, на період воєнного стану, скасовуються додаткові вихідні на свята.

У 2023 році День Конституції припадає на середу, тому це буде робочій день.

Раніше Сhas News підготував тест на знання Конституції України. Перевірте себе, чи зможете ви відрізнити сучасну Конституцію від радянської.