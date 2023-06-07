Огляд і спростування пропаганди за 1—7 червня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

Спецпроєкт реалізований за підтримки German Marshall Fund.

Росіяни запустили фейк про смерть начальника ГУР Кирила Буданова

Фейк. 5 червня російське пропагандистське ЗМІ «» заявило, що в Україні нібито поширюються новини про загибель Кирила Буданова. Хоча такі чутки поширювали тільки проросійські джерела інформації.

Перед цим, 3 червня, в одному з проросійських Телеграм-каналів фейк запустили від імені видання Telegraf, де написали про смерть Буданова.

Спростування. Інформацію про смерть голови української розвідки спростував представник ГУР МО Вадим Скібіцький у коментарі «24 Каналу». Він заявив, що з Будановим все добре і зазначив, що тільки в обід говорив з главою розвідки.

На порталі Telegraf також заперечили публікацію матеріалу про смерть очільника ГУР. Пропагандисти розповсюджують скріншот нібито з українського сайту, проте у нього зовсім інший дизайн. По-перше, інтерфейс Telegraf на фото оформлений російською, а заголовок — українською. Хоча мови мали б збігатися. Також в оригінальному виданні спочатку вказують заголовок, а потім — фото. На скріншоті пропагадистів все навпаки.

Перед цим пропагадисти вже поширювали фейки про смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, голови Сил тероборони Ігоря Танцюри та інших членів українського військового командування.

РосЗМІ приписують Зеленському слова про те, що «надії України на вступ в НАТО все більше віддаляються»

Фейк. Російські видання поширили заяву з нібито словами Зеленського про те, що «надії України на вступ в НАТО стають все більш і більш віддаленими». Ці слова йому приписали після виступу на другій зустрічі Європейської політичної спільноти 1 червня.

Спростування. Насправді ж Зеленський сказав зовсім інші слова.

«Ми бачимо, що відбувається в Білорусі. Ми бачимо, що відбувається у Грузії. Бачимо, як ці народи затягуються, хоч і по-різному, втім у однакове беззаконня. Але що вони бачать? Якщо навіть українці, які кров’ю доводять свою відданість свободі та цінностям об’єднаної Європи, досі не почули позитивної відповіді на приєднання до ЄС та НАТО, то надії інших стають зовсім примарними. Уявіть це розчарування. Розчарування і наших воїнів, які борються за свободу. І тих народів, для яких наша боротьба в Україні — це їхня надія», — заявив український президент.

Пропагандисти стверджують, що Україна використала сарану для знищення посівів на окупованих територіях

Фейк. 2 червня російське пропагандистське ЗМІ «» заявило, що «Україна використала сарану для знищення посівів в ЛНР та інших регіонах росії». За версією росіян, в ангар неподалік рибокомбінату в Рубіжному на Луганщині завезли «личинки сарани».

Для надання ваги своїм словам пропагандисти згадують про фейковий лист, який нібито підтверджує співробітництво ЗСУ з Вашингтонським дослідницьким університетом в американському штаті Міссурі.

Спростування. Для початку слід зазначити помилки, які пропагандисти допустили у наведеному «документі». По-перше, Вашингтонського дослідницького університету в Міссурі не існує, він називається Університет Вашингтона в Сент-Луїсі. По-друге, не до кінця зрозуміло, чому лист про супровід вантажу на Луганщину у 2019 році направлений командиру бригади, яка в той час базувалась в Новій Каховці на Херсонщині. У відео пропагандисти запевняють, що військові «розташовувались десь в районі Рубіжного».

Цікавими є й свідчення «місцевих жителів», які згадують в пропагадистському сюжеті. Вони стверджують, що сарана «вийшла з ангару пішим ходом», хоча це літаюча комаха. Втім вже за кілька хвилин так звана «військова», яка дає інтерв’ю росЗМІ, заявила, що сарана все-таки летіла. Всі ці неточності свідчать, що історія про «сарану, яку українці привезли нищити посіви на Луганщині» є фейком.

Закордонний проросійський блогер написав, що Захід не вірить у перемогу України в контрнаступі

Німецько-фінський блогер Кім Дотком стверджує, що «лідери країн Заходу знають, що Україна не переможе росію в контрнаступі». Про це він написав у Twitter.

Спростування. Кім Дотком є блогером, який відомий своїми симпатіями до росії. Його теза про те, що Захід нібито не вірить в перемогу України, не відповідає дійсності.

4 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив перспективи контрнаступу України. Він заявив, що військові дії українських сил призведуть до повернення «стратегічно важливої території».

Позитивно про контрнаступ відгукувався і генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США . Він стверджував, що «Україна дуже добре підготувалась».

Захарова заявила, що Захід підтримує політику Києва щодо знищення етнічних росіян

Фейк. Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Заході «стали прямо говорити про знищення цивільного населення в росії» та продовжують «відкрито підтримувати політику Києва з фізичного усунення етнічних росіян».

Також вона згадала про висловлювання американського сенатора Ліндсі Грема, якому пропагадисти приписують слова «убивства росіян — це найкраще, на що коли-небудь було витрачено гроші американських платників податків».

Спростування. Країни Заходу ніколи не підтримували вбивства цивільних жителів росії та навіть наполягали, щоб для ударів по території країни-агресорки не використовували їхню зброю. Натомість російські політики та пропагандисти неодноразово закликали вбивати мирних українців і навіть дітей.

Що стосується американського сенатора, то слова, які йому приписують росіяни, не відповідають дійсності. Розмова, на яку посилаються пропагадисти відбулася в Ліндсі Грема із Володимиром Зеленським. Їхній діалог звучав так:

— Був час в Америці, коли ми були такими, боролися до останнього, ми воліли бути вільними або померти.

— Тепер ви вільні. І ми будемо.

— А росіяни вмирають.

— Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території.

Слова про «найкраще, на що коли-небудь було витрачено гроші американських платників податків» були пов’язані не з фразою про смерті росіян, а з американською військовою допомогою.

Проросійські закордонні «експерти» заявляють, що територію України хочуть розділити Польща, Румунія і Угорщина

Фейк. Про територіальні претензії, які нібито мають до України держави-сусідки в ефірі пропагадистського каналу «Соловьев Live» заявив Тьєрі Лоран Пеллет, якого росіяни називають «геополітичним аналітиком».

Спростування. Жодна з названих пропагандистом країн не пред’являла Україні територіальних претензій. Натомість держави-сусідки підтримують Україну зброєю та політично у боротьбі з рф.

Хоча ще у 2014 році тодішній спікер Сейму Польщі Радослав Сікорський заявляв, що насправді це володимир путін був тим, хто пропонував Варшаві брати участь у поділі України. Про це він нібито сказав експрем’єр-міністру Дональду Туску під час його візиту в Москву.

«Він хотів, щоб ми стали учасниками цього поділу України. Путін хоче введення польських військ в Україну…Він далі говорив, що Україна — це штучна країна, а Львів є польським містом і чому б нам просто не залагодити це разом. На щастя Туск не відреагував», — розповів Сікорський.

Росіяни заявили, що знищили вісім танків Leopard

Фейк. Міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що 5 червня ЗСУ спробували наступати на кількох напрямках та «зазнали відчутних втрат». Російський міністр зазначив, що було знищено вісім танків Leopard, а згодом російські ЗМІ опублікували відео, на якому нібито ліквідують цю техніку.

Спростування. Судячи із запису, на відео зображені зовсім не танки Leopard, а сільськогосподарська техніка. За попередніми припущеннями, це може бути трактор John Deere 4830. Допис із цією версією поширили на сторінці аналітичного проєкту Oryx, який підраховує втрати росіян у війні з Україною.

У версію про те, що знищена техніка була танками Leopard, не вірять навіть у російських Telegram-каналах, які активно підтримують війну проти України.

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

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