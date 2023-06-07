«Некорисні»: у Києві «прикрасили» автомобілі ООН через позицію з підриву окупантами Каховської ГЕС (фото)

У середу, 7 червня, у Києві невідомі громадяни висловили своє обурення позицією Організації Об’єднаних Націй щодо підриву країною-терористом Каховської ГЕС і бездіяльністю Ради Безпеки. На машинах ООН з’явились плакати англійською — «Некорисні».

Відповідні фото в Twitter опублікував користувач Йось. Користувачі соцмережі підтримали таке висловлення позиції невідомих активістів.

«Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, на одній із київських автостоянок досі стоять «кілька» позашляховиків ООН та ВООЗ. «Кілька» білих чистих позашляховиків… Жодного вандалізму, лише висловлення позиції», — підкреслив автор.

На опублікованих фото можна побачити, що невідомі активісти приклеїли плакати з надписом «seless» після літери U, внаслідок чого утворилось слово «Useless» — «Некорисні».

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті гідроелектростанція була повністю знищена хвилями Каховського водосховища. Близько 80 населених пунктів перебувають у зоні підтоплення. З небезпечних районів триває евакуація населення.

На тлі підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, ООН, метою якої є підтримання та зміцнення миру, відзначала день російської мови. Скандальний твіт організації викликав обурення серед українців.

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