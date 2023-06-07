МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України: як уберегтися

На Дніпропетровщині десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така сама ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

У МОЗ нагадали, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.

«Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини», — повідомляють медики.

Крім того українцям радять уникайти купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

Одну з найбільших загроз може становити ботулізм — гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму

виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль,

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення,

блювання, запор і здуття живота,

параліч дихальних м’язів,

підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

Якщо у вас є будь-який із симптомів негайно зверніться по медичну допомогу, радять у МОЗ.

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