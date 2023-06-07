МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України: як уберегтися

На Дніпропетровщині десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така сама ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.
У МОЗ нагадали, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.
«Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини», — повідомляють медики.
Крім того українцям радять уникайти купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.
Одну з найбільших загроз може становити ботулізм — гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.
Симптоми ботулізму
- виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль,
- початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення,
- блювання, запор і здуття живота,
- параліч дихальних м’язів,
- підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.
Якщо у вас є будь-який із симптомів негайно зверніться по медичну допомогу, радять у МОЗ.
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