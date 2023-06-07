Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад $170 мільйонів

Міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад 170 мільйонів доларів, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«На сьогодні міжнародними партнерами вже профінансовано допомоги на понад 170 млн доларів. Зараз до нас від водоканалів надійшло ще запитів на 310 млн доларів, які ми вже передали іноземним організаціям. Вони опрацьовуються. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств», – зазначив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький під час брифінгу «Робота водоканалів під час війни: виклики та шляхи вирішення складних питань».

Новицький наголосив, що іноземні партнери готові і надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати «домашню роботу» та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування.