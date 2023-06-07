Росія зруйнувала щонайменше 571 українську бібліотеку

Внаслідок російської агресії станом на 25 травня 2023 року в Україні збитків зазнали 1520 об’єкти культурної інфраструктури, з них майже третина — повністю зруйновані.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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З травень загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 56 одиниць, основна частина з яких припадає на Хмельниччину (46%).

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали бібліотеки, музеї, театри, філармонії, мистецькі школи й коледжі на території 216 територіальних громад: (14,7%) у Вінницькій (3% ТГ), Дніпропетровській (16%), Донецькій (87%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (31%), Київській (29%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (45%), Харківській (36%), Херсонської (35%), Хмельницькій (5%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та Києві.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 727;

бібліотеки – 571;

музеї та галереї – 82;

театри та філармонії – 25;

заклади мистецької освіти – 115.

Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.