Російські військові отримали китайську бронетехніку — Кадиров (фото)

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його війська отримали першу партію бронетехніки китайського виробництва. Зокрема йдеться про бронеавтомобілі «Тигр» виробництва Baoji Special Vehicles Manufacturing.

«Ми регулярно закуповуємо військову техніку, за допомогою якої наші бійці набагато ефективніше вирішують поставлені перед ними завдання», — заявив Кадиров.

Він повідомив, що напередодні перевірив якість і можливості нової партії військової техніки, яка включає сто одиниць пікапів, бронетранспортерів, бронеавтомобілів і вантажівок.

Що відомо про китайський бронетранспортер «Тигр»

Бронетранспортер Tigr 4×4, розроблений китайською оборонною компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

БТР має екіпаж з 2 осіб, який складається з командира та водія, і може перевозити 9 піхотинців у повній екіпіровці.

Також «Тигр» може бути адаптований для різних ролей, таких як БТР, патрульний, поліцейський автомобіль, швидка допомога, командний пункт і носій зброї.

З моменту презентації на виставці Eurosatory у 2012 році Tiger був проданий кільком військовим, у тому числі Багамським островам, Болівії, Сомалі та Таджикистану.

Це перша відома бойова техніка, закуплена рф у Китаю від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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