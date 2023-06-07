8 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 8 червня

Сьогодні — Всесвітній день океанів.

Його запропонували відзначати у 1992 році на Міжнародному саміті Землі, а у 2008 році резолюцію про святкування ухвалили в ООН.

У цей день в багатьох зоопарках, акваріумах та дельфінаріях влаштовують акції за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і екологічної стабільності.

Яке релігійне свято 8 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.

День ангела 8 червня

Іменини в цей день святкують Георгій, Давид, Єгор, Іван, Олександр, Олена, Макар, Юрій.

Які історичні події стались 8 червня

1668 — Петра Дорошенка обрали гетьманом України.

1783 — в Ісландії розпочалось найбільше в історії людства виверження вулкану Лакі, яке тривало понад рік і призвело до тисяч жертв.

1824 — канадець Ноа Кашінг запатентував пральну машину.

1869 — американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

1912 — в Лос-Анджелесі заснували кіностудію Universal.

1915 — Казимир Малевич намалював свій перший «Чорний квадрат».

1928 — здійснено перший авіапереліт зі США в Австралію.

1934 — у СРСР запровадили закон «про зраду батьківщині», який передбачав кримінальну відповідальність родичів підсудних за «недонесення».

1949 — у Лондоні вийшов з друку роман-антиутопія Джорджа Оруела «1984».

1988 — в СРСР ухвалили закон «Про кооперацію», яким легалізували приватну підприємницьку діяльність.

1993 — розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1995 — президент України Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз підписали Конституційний договір між ВР і Президентом України про основні засади організації та функціювання державної влади в країні.

Хто народився 8 червня

1625 — Джованні Кассіні, французький астроном, директор Паризької обсерваторії. Відкрив обертання Юпітера та Марса і чотири супутники Сатурна.

1671 — Томазо Альбіноні, італійський композитор.

1810 — Роберт Шуман.

1829 — Джон Еверетт Мілле, англійський живописець, один із засновників Братства прерафаелітів.

1837 — Іван Крамськой, російський художник-передвижник українського походження.

1867 — Френк Ллойд Райт, американський архітектор, теоретик архітектури.

1895 — Сантьяго Бернабеу, іспанський футболіст, тренер, президент мадридського «Реала» (1943—1978) , на честь якого названо стадіон в Мадриді.

1910 — Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник.

1916 — Френсіс Крік, британський біолог-дослідник, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 1962 року.

1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас.

1921 — Хаджі Мохамед Сухарто, президент Індонезії (1968—1998), диктатор.

1936 — Кеннет Вільсон, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1982 року.

1947 — Ерік Вішаус, американський біолог, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 1995 року.

1955 — Хосе Антоніо Камачо, іспанський футбольний тренер.

1955 — Тім Бернерс-Лі, британський вчений, винахідник інтернету.

1960 — Мік Хакнелл, англійський рок-співак, автор пісень, фронтмен гурту Simply Red.

1976 — Ліндсі Девенпорт, американська тенісистка.

1989 — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка (2008).

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