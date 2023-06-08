Рівень води у Каховському водосховищі щогодини знижується на 5-7 см — МАГАТЕ

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у водосховищі щогодини знижується рівень води на 5-7 см. Якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми та охолоджувати реактори. Станом на вечір 7 червня рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 м і досяг 14,03 м.

Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, посилаючись на інформацію експертів МАГАТЕ, присутніх на ЗАЕС.

«Готуючись до такої можливості, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси води — включаючи великий ставок-охолоджувач поруч із станцією, а також менші ставки-охолоджувачі та прилеглі канали — шляхом повного використання води Каховського водосховища, поки вона ще є», — йдеться у повідомленні.

Після заповнення цих ставків, запасів води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а також відпрацьованого палива протягом кількох місяців.

«Попри те, що всі шість реакторів ЗАЕС зупинені, їм все ще потрібна охолоджуюча вода, щоб запобігти розплавленню палива та можливому викиду радіоактивних матеріалів», — сказав генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.

В «Енергоатомі» повідомили, що підрив окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте поки що ситуація лишається контрольованою.

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