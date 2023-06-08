Через підрив Каховької ГЕС затоплено 600 кв. км Херсонщини

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС під водою опинилося 600 кв.км Херсонської області. Найбільше від російського теракту постраждало лівобережжя.

Про це повідомив Олександр Прокудін, глава Херсонської ОВА.

За його словами, зі 600 затоплених квадратних кілометрів 32% — це правобережжя та 68% — лівий берег. Станом на ранок середній рівень підтоплення — 5,61 метра.

Попри російські обстріли із зони підтоплення триває евакуація. Станом на ранок 8 червня небезпечні території вже покинуло 1999 людей. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел — 1495 осіб.

Прокудін повідомив, що на лівому березі, який перебуває під російською окупацією, ситуація дуже важка. Зокрема, люди потерпають не тільки від води, але й російського терору. Окупанти відмовляються рятувати людей.

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