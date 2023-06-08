Окупанти вбили цілу родину і поранили чотирьох дітей на Донеччині (фото)

Російські окупанти вбили 4-річну дитину, його батька та дідуся на Донеччині, ще четверо дітей віком 3, 4, 9 й 13 років отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, що 7 червня близько 19:45, житлові квартали м.Українська піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу.

Також на місці події надали медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку.

Остаточна кількість жертв встановлюється.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 ККУ).

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА повідомив, що за 7 червня росіяни вбили трьох жителів Донеччини, ще сімох людей в області за добу одержали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Внаслідок атаки росіян було пошкоджено два приватних будинки та 14 багатоповерхівок.

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