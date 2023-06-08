СБУ затримала інформаторку фсб, яка «зливала» окупантам позиції Сил оборони на Донеччині

Служба безпеки України викрила ще одну ворожу інформаторку. Колаборантка відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Про це повідомляє СБУ.

Зібрані відомості зрадниця передавала до фсб через месенджер.

Цю інформацію ворог використовував для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Краматорському районі під час спроби передачі закритих відомостей агресору. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник фсб. У поле зору окупантів жінка потрапила через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі «Одноклассники».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.