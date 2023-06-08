«Геть росію з ООН». Біля Офісу міжнародної організації у Києві проходить акція протесту (фото)

Вранці 8 червня близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля Представництва ООН у Києві.

Про це з місця події повідомляє кореспондент «Української правди».

Учасники акції скандують «Ганьба» і «Геть росію з ООН». Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН.

Люди тримають плакати з написами англійською та українською: «Росія — терористична держава», «ООН, кров на ваших руках», «Російська мова — мова насильства», «Зупиніть екоцид», «Терористам в ООН не місце», «Організація об’єднаних нікчем», «Мовчання — підтримка тероризму».

Акція проходить мирно, жодних сутичок наразі немає, на місці присутні правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті гідроелектростанція була повністю знищена хвилями Каховського водосховища.

На тлі цієї катастрофи, ООН, метою якої є підтримання та зміцнення миру, відзначала день російської мови. Скандальний твіт організації викликав обурення серед українців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і додав, що міжнародні організації мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.

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