Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину – ВІДЕО

Сьогодні, 8 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину, регіон, що зазнав найбільшого пошкодження від підриву Каховської ГЕС російськими силами.
Як передає Amazing Ukraine, про це очільник держави повідомив у соцмережах.
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«Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.
Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи.
Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини», – йдеться в дописі Зеленського до відео.
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