Вимагав хабар за розміщення каруселей: у Києві затримали директора «Гідропарку»

У Києві затримали директора «Гідропарку» через отримання хабаря від підприємця за розміщення каруселей.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, до посадовця наприкінці квітня звернувся приватний підприємець з питанням щодо розміщення на території «Гідропарку» дитячого розважального майданчику з атракціонами. Правоохоронці задокументували передачу 30 та 20 тис. грн.

У Подільському управлінні поліції розповіли, що 54-річному киянину оголошено про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Парк культури та відпочинку «Гідропарк» — комунальний заклад, який підпорядковується Департаменту культури КМДА. Згідно з даними на сайті Дніпровської РДА, директором «Гідропарку» є Олександр Осадчук.

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