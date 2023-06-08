Через підрив Каховської ГЕС затоплено 11 населених пунктів на Миколаївщині

В результаті підриву Каховської ГЕС у громаді Снігурівська, розташованій в Миколаївській області вже 11 населених пунктів були занурені під воду, а понад 300 людей евакуйовані.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

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Кількість затоплених населених пунктів, включаючи місто Снігурівку, збільшилася вдвічі порівняно з попередньою добою. Рівень води в річці піднявся на 5,5 метра, а протягом останніх двох діб вода продовжує підвищуватися на 12 см щогодини.

Вже 148 будинків (вчора було лише шість) та 235 городів виявилися підтопленими до ранку четверга.

Всього 289 людей було евакуйовано, переважно поїхали до родичів. Деякі постраждалі громадяни розмістилися у комунальних установах територіальної громади.

Глава МВА зазначив, що лише за останню добу було втрачено чотири мости: пішохідну переправу біля Галаганівки було підтоплено, міст на Єлизаветівку зруйновано, а також Васильівський та Нововасильівський мости опинилися під водою.

Декілька сіл втратили електропостачання, а село Павлівка залишилося без водопостачання. У Снігурівці також було відключено чотири артсвердловини.