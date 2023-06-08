Біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту – ФОТО

Вранці 8 червня близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля Представництва ООН у Києві, скандуючи “Ганьба” і “Геть росію з ООН”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Учасники акції скандують “Ганьба” і “Геть росію з ООН”. Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. Люди тримають плакати з написами англійською та українською: “росія − терористична держава”, “ООН, кров на ваших руках”, “російська мова − мова насильства”, “Зупиніть екоцид”, “Терористам в ООН не місце”, “Організація об’єднаних нікчем”, “Мовчання − підтримка тероризму”, – повідомляє видання.

Зазначається, що акція проходить мирно, жодних сутичок наразі немає, на місці присутні правоохоронці.