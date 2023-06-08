Касові апарати для підприємців: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн

Попри те що кількість перевірок за час великої війни зменшилася, сума штрафів за відсутність касових апаратів зростає.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

«Кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року — із, в середньому, 2 230 перевірок на місяць до 1 860. Цього року перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни», — йдеться у повідомленні.

У 2021 році податківці за результатами перевірок наклали 30 тис. штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році — 23 тис. штрафів на 1,35 млрд грн.

Зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чеку на 150%.

Зазначається, що більш ніж половина суми штрафів за ПРРО/РРО у 2022 році було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень — 754,5 млн грн — більша, аніж за весь 2021 рік.

Загалом від початку 2021 року до травня 2023 року було 54,9 тис. перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне реєстрування розрахункових операцій: кількість ПРРО за три роки з моменту запровадження закону зросла у шість разів.

Якщо на початку 2021 року лише одна п’ята частина припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, а вже в травні 2023 року кількість ПРРО на 29% більше за звичні каси.

Закон про обов’язкове використання касових апаратів (РРО/ПРРО): що про нього відомо

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОПів набув чинності ще 1 січня 2021 року. Проте через численні протести підприємців та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Проте вже у липні 2023 року цей мораторій може бути скасовано — у разі, якщо парламент ухвалить законопроект №8401.

Нагадаємо, раніше у «Дії» з’явилась можливість подання декларації та сплати єдиного податку 2% для ФОП.

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