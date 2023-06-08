У Луврі виставлять рідкісні ікони з київського музею Ханенків

Від 14 червня до 6 листопада у Луврі (Париж) буде проводитися виставка під назвою “Біля початку сакрального зображення: Ікони з Музею Ханенків”. Зазначається, що серед експонатів, представлених на виставці в Луврі, буде п’ять особливо цінних візантійських ікон.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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“Партнерство Лувру та Музею Ханенків – це не лише дружня підтримка професійної спільноти за часів повномасштабної війни росії проти України, а й довгостроковий науково-дослідний проект та співпраця інституцій. Після експонування ікони будуть вивчені в лабораторіях Національного центру досліджень і реставрації музеїв Франції”, – повідомила агентству в.о.директора музею Ханенків Юлія Ваганова.

Зазначається, що серед представлених у Луврі буде п’ять особливо цінних візантійських ікон.

“1941 року до музею Ханенків надійшли чотири виняткові енкаустичні ікони VI-VII: “Святі Сергій і Вакх”, “Святий Іван Хреститель”, “Богородиця з Немовлям” і “Святі Платон і Гликерія”. До цього вони були в Антирелігійному музеї, створеному радянським урядом на основі експонатів із фондів низки закладів, серед яких колишня Київська духовна академія. У 1885 році ці ікони надійшли до Церковно-археологічного музею при цій академії за заповітом настоятеля Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрита Порфирія Успенського, який отримав їх під час однієї зі своїх подорожей до гори Синай”, – пише видання.

В музеї Ханенків повідомили, що співпраця з Лувром почалася з пропозиції спільної наукової експертизи цих Синайських ікон. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. У 2027 році заплановано відкриття відділу мистецтв Візантії та християнства на Сході. Наразі його колекція містить близько 13 тис. експонатів, що охоплюють широке хронологічне поле – період від 220 р. до 1923 року.

“Команда визначає свій вектор на майбутній тісній співпраці з Україною, фундаментальних дослідженнях і свідомій позиції щодо актуальних подій. Важливо для команди те, що дослідження будуть не конфесійними, а цивілізаційними. Зали відділу відкриються 2027 року, а перший виставковий проєкт буде саме з Музеєм Ханенків”, – повідомили у пресслужбі музею.

Нагадаємо, на столичній станції метро “Золоті ворота” відкрили виставку фотографій “Журналісти на передовій”, в рамках якої напередодні Дня журналіста висвітлили роботу репортерів в гарячих точках.