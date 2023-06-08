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Суд призначив 15 років вʼязниці бойовику «днр», який грабував мешканців Каховки

08.06.2023

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика «днр», який воював на боці окупантів та вчиняв злочини проти жителів Херсонщини.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник — мешканець Донецька, який на початку вторгнення приєднався до лав 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу рф. Він був старшим стрільцем підрозділу та обстрілював українські позиції на східному фронті.

Пізніше бойовика перекинули на захоплену частину Херсонщини. У Каховці він разом з російськими військами розграбовував місцевих у 2022 році. Під час таких нападів фігурант застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву. Так, окупанти «виносили» з помешкань громадян все — від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.

У грудні 2022 року під час боїв на Херсонському напрямку бойовик потрапив у полон до українських військових.

Суд визнав винним зрадника за трьома статтями: порушення законів та звичаїв війни, держзрада та участь у нелегальних збройних формуваннях. Йому призначили 15 років в’язниці.

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