Україна отримає від Світового банку $10 мільйонів гранту на відновлення медичної сфери

Українська медична сфера матиме додаткову підтримку на суму 10 млн доларів як безповоротний грант, виділений у межах подальшого фінансування нового спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Відповідну угоду між сторонами підписали міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Угода укладається між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як розпорядник Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

«Кошти в рамках підписаної угоди будуть розподілені на критично важливі для системи охорони здоров’я напрями: розвиток фізичної та психологічної реабілітації, попит на яку в умовах війни постійно зростає, а також відновлення доступу до медичної допомоги на постраждалих від війни територіях», – сказав Ляшко.

Зазначається, що половину цих грантових коштів Україна спрямує на надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, а ще 5 млн доларів будуть використані на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, які постраждали від війни.

Зокрема, йдеться про підготовку до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації: визначення обсягу та стандартів послуг, що надаються в стаціонарних та амбулаторних закладах, навчання персоналу, забезпечення обладнанням і транспортом та проведення відновлювальних робіт у закладах.

Також за кошти нового гранту буде профінансовано відновлення та модернізацію лікарняної допомоги відповідно до напряму реформ: розроблення галузевого планування мережі лікарень, розробка технічних специфікацій та проєктної документації для відновлення закладів, а також відновлення окремих лікарень з урахуванням енергоефективності й використання альтернативних джерел енергії та закупівля обладнання і транспорту.

В МОЗ наголошують, що ворожі атаки зруйнували або пошкодили не менш як 1 500 обʼєктів медичних закладів. Тобто понад 5% від загальної кількості закладів по країні зараз не мають змоги працювати і надавати допомогу населенню, стан здоров’я якого значно погіршився внаслідок війни. Відновлення лікарень потребуватиме значних фінансових ресурсів і часу. Особливо спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які і під час воєнної агресії продовжують розпочаті Україною реформи у сфері охорони здоров’я.

В МОЗ нагадали, що рамкову угоду про позику в розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант у 10 млн доларів від Глобального фінансового фонду МОЗ України та Світовий банк уклали 22 грудня 2022 року. Це початкове фінансування проєкту «HEAL Ukraine», загальна вартість якого може бути розширена до 500 мільйонів доларів США.