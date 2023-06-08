Уранці на Полтавщині стався землетрус: що відомо (карта)

8 червня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 10:23. Епіцентр землетрусу знаходився у 26 кілометрах від Полтави, на глибині 10 кілометрів.

Зазначають, що такий землетрус відноситься до відчутних — його можна помітити всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Можливе легке коливання предметів.

Під відкритим небом поштовхи можна відчути лише за сприятливих умов. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.

Востаннє подібні за силою землетруси на територію області фіксували 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.

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