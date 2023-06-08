Голова «Укргідроенерго» розповів, як росіяни підірвали Каховську ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС зсередини у трьох місцях. Коли буде можлива експертиза, вона це доведе.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, Каховську ГЕС неможливо було знищити ударом однієї ракети або аваібомби.

«Щоб підірвати дамбу — те, що відбулося у Каховці, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тони. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети», — розповів Сирота.

В «Укргідропроекті» також виключили можливість руйнації станції зовнішнім ударом. Там зазначають, що Каховська ГЕС була спроєктована так, щоб витримати ядерний удар.

За словами Сироти, ГЕС знищили «дуже потужним вибухом у трьох місцях». Експерти доведуть це, коли зможуть потрапити на місце інциденту.

Також він заявив, що площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС. Якщо нижня частина станції залишилася, то водосховище не витече повністю. Водночас зараз напір води спадає.

«Ми доходимо до відмітки на Каховському водосховищі 13 і ми доходимо до «мертвої зони» — це 12,7 метра. Після цього не буде водозабору ні для ставків охолодження ЗАЕС, ні для всіх областей», — сказав Сирота.

Раніше ЗМІ показали супутникові фото Херсонщини та Каховської ГЕС після підриву. Їх порівняли їх з фото до руйнування станції.

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