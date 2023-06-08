День молоді в Україні 2023: свято вже два роки, як перенесли

Довгий час наприкінці червня в Україні святкували День молоді. Проте у 2021 році свято перенесли.

Сhas News пояснює, чому так вчинили, коли тепер відзначають День молоді і яка у цього свята історія.

День молоді в Україні 2023: коли відзначають

Довгий час — до 2022 року — в Україні відзначали День молоді в останню неділю червня. Такий день встановив указ президента від 22 червня 1994 року.

Такий час святкування виходив корінням ще з радянської традиції. Зокрема, в росії досі відзначають День молоді 27 червня.

Після російської агресії 2014 року і бажанням інтегруватися у європейську родину в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату.

Тому 28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій України підписав указ № 333/2021 про перенесення Дня молоді на 12 серпня, коли за календарем ООН відзначають Міжнародний день молоді.

Отже, тепер офіційно День молоді в Україні відзначають 12 серпня. У 2023 році він припадає на суботу.

День молоді в різних країнах: дати свята

У світі здавна була особлива увага до молоді — енергійної та активної частини суспільства, що не сприймає компромісів, задає тренди і є рушійною силою багатьох новацій.

В різних країнах досі святкують свої Дні молоді у різні дати:

2 лютого — Азербайджан,

11 лютого — Камерун,

12 лютого — Венесуела,

12 березня — Замбія,

15 березня — Палау,

21 березня — Туніс,

26 березня — В’єтнам,

29 березня — Тайвань,

14 квітня — Ангола,

4 травня — Китай, Фіджі,

19 травня — Туреччина,

23 травня — Таджикистан,

16 червня — ПАР,

25 червня — Білорусь,

2 липня — Сингапур,

7 серпня — Кірибаті,

21 серпня — Марокко,

28 серпня — КНДР,

16 вересня — Аргентина,

20 вересня — Таїланд,

21 вересня — Болівія,

23 вересня — Перу,

25 вересня — Науру,

10 листопада — Киргизстан,

12 листопада — Східний Тимор,

8 грудня — Албанія.

Міжнародний день молоді: історія свята

Після війни, у 1945 році, Всесвітня федерація демократичної молоді, що була організацією лівого толку, встановила неофіційний Всесвітній день молоді 10 листопада.

А ще був Міжнародний день солідарності молоді — 24 квітня.

Зрештою за справу взялась ООН.

У 1991 році на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН у Відні (Австрія) запропонували встановити Міжнародний день молоді. Ідею на різних рівнях ухвалювали кілька років, до поки 17 грудня 1999-го на Генеральній Асамблеї ООН офіційно не оголосили 12 серпня Міжнародним днем молоді.

День молоді: традиції святкування в Україні і світі

Міжнародний день молоді ООН щороку має певну основну тематику:

2001 — Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу;

2002 — Дії молоді для стійкого розвитку;

2003 — Зайнятість молоді;

2004 — Молодь у суспільстві різних поколінь;

2005 — Перетворення зобов’язань у реальні справи;

2006 — Спільна боротьба з зубожінням: молодь і викорінювання зубожіння;

2007 — Будь поміченим, будь почутим: участь молоді заради розвитку;

2008 — Молодь і зміна клімату: час діяти;

2009 — Стабільність: наш виклик, наше майбутнє;

2010—2011 — Діалог і взаєморозуміння;

2012 — Будуючи кращий світ: партнерство з молоддю;

2013 — Молодіжна міграція: рухаючи розвиток уперед;

2014 — Психічне здоров’я важливе;

2015 — Молодіжне громадянське зобов’язання;

2016 — Шлях до 2030: викорінювання злиднів і досягнення відповідальних споживання та виробництва;

2017 — Молодь будує мир;

2018 — Безпечний простір для молоді;

2019 — Трансформація освіти;

2020 — Залучення молоді до глобальних дій

2021 — Трансформація продовольчих систем: інновації молоді для здоров’я людей і планети;

2022 — Солідарність поколінь: створення світу для всіх віків.

В Україні ж на День молоді окрім обговорення актуальних проблем традиційно влаштовують різні заходи, форуми, фестивалі і концерти.

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