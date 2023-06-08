День молоді в Україні 2023: свято вже два роки, як перенесли

Довгий час наприкінці червня в Україні святкували День молоді. Проте у 2021 році свято перенесли.
Сhas News пояснює, чому так вчинили, коли тепер відзначають День молоді і яка у цього свята історія.
День молоді в Україні 2023: коли відзначають
Довгий час — до 2022 року — в Україні відзначали День молоді в останню неділю червня. Такий день встановив указ президента від 22 червня 1994 року.
Такий час святкування виходив корінням ще з радянської традиції. Зокрема, в росії досі відзначають День молоді 27 червня.
Після російської агресії 2014 року і бажанням інтегруватися у європейську родину в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату.
Тому 28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій України підписав указ № 333/2021 про перенесення Дня молоді на 12 серпня, коли за календарем ООН відзначають Міжнародний день молоді.
Отже, тепер офіційно День молоді в Україні відзначають 12 серпня. У 2023 році він припадає на суботу.
День молоді в різних країнах: дати свята
У світі здавна була особлива увага до молоді — енергійної та активної частини суспільства, що не сприймає компромісів, задає тренди і є рушійною силою багатьох новацій.
В різних країнах досі святкують свої Дні молоді у різні дати:
- 2 лютого — Азербайджан,
- 11 лютого — Камерун,
- 12 лютого — Венесуела,
- 12 березня — Замбія,
- 15 березня — Палау,
- 21 березня — Туніс,
- 26 березня — В’єтнам,
- 29 березня — Тайвань,
- 14 квітня — Ангола,
- 4 травня — Китай, Фіджі,
- 19 травня — Туреччина,
- 23 травня — Таджикистан,
- 16 червня — ПАР,
- 25 червня — Білорусь,
- 2 липня — Сингапур,
- 7 серпня — Кірибаті,
- 21 серпня — Марокко,
- 28 серпня — КНДР,
- 16 вересня — Аргентина,
- 20 вересня — Таїланд,
- 21 вересня — Болівія,
- 23 вересня — Перу,
- 25 вересня — Науру,
- 10 листопада — Киргизстан,
- 12 листопада — Східний Тимор,
- 8 грудня — Албанія.
Міжнародний день молоді: історія свята
Після війни, у 1945 році, Всесвітня федерація демократичної молоді, що була організацією лівого толку, встановила неофіційний Всесвітній день молоді 10 листопада.
А ще був Міжнародний день солідарності молоді — 24 квітня.
Зрештою за справу взялась ООН.
У 1991 році на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН у Відні (Австрія) запропонували встановити Міжнародний день молоді. Ідею на різних рівнях ухвалювали кілька років, до поки 17 грудня 1999-го на Генеральній Асамблеї ООН офіційно не оголосили 12 серпня Міжнародним днем молоді.
День молоді: традиції святкування в Україні і світі
Міжнародний день молоді ООН щороку має певну основну тематику:
- 2001 — Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу;
- 2002 — Дії молоді для стійкого розвитку;
- 2003 — Зайнятість молоді;
- 2004 — Молодь у суспільстві різних поколінь;
- 2005 — Перетворення зобов’язань у реальні справи;
- 2006 — Спільна боротьба з зубожінням: молодь і викорінювання зубожіння;
- 2007 — Будь поміченим, будь почутим: участь молоді заради розвитку;
- 2008 — Молодь і зміна клімату: час діяти;
- 2009 — Стабільність: наш виклик, наше майбутнє;
- 2010—2011 — Діалог і взаєморозуміння;
- 2012 — Будуючи кращий світ: партнерство з молоддю;
- 2013 — Молодіжна міграція: рухаючи розвиток уперед;
- 2014 — Психічне здоров’я важливе;
- 2015 — Молодіжне громадянське зобов’язання;
- 2016 — Шлях до 2030: викорінювання злиднів і досягнення відповідальних споживання та виробництва;
- 2017 — Молодь будує мир;
- 2018 — Безпечний простір для молоді;
- 2019 — Трансформація освіти;
- 2020 — Залучення молоді до глобальних дій
- 2021 — Трансформація продовольчих систем: інновації молоді для здоров’я людей і планети;
- 2022 — Солідарність поколінь: створення світу для всіх віків.
В Україні ж на День молоді окрім обговорення актуальних проблем традиційно влаштовують різні заходи, форуми, фестивалі і концерти.
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