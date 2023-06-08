Відпочивав у ресторанах в комендантську годину: директора департаменту КМДА Никоряка звільнили

Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram та додав фото заяви чиновника.

Нагадаємо, журналісти перевіряли столичні заклади, які незаконно працюють під час комендантської години. Біля одного з ресторанів уночі помітили Никоряка та інших посадовців.

«За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність», — заявив Кличко після оприлюднення розслідування та пообіцяв звільнити Никоряка.

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