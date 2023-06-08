В окупованих Олешках підтверджено загибель дев’яти людей — мер

Станом на 8 червня підтверджено загибель дев’яти людей через підтоплення в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Євген Рищук.

За його словами, наразі він чекає дані щодо ще двох можливих жертв.

«Зараз підтверджених (загиблих — Прим. ред.) один + вісім — девʼять підтверджених. Два — я чекаю…, боюся, щоб серед цих восьми не було тих двоє, прізвища яких мені не назвали», — розповів Рищук.

Водночас він наголосив, що ці дані не остаточні.

У коментарі «Укрінформу» міський голова розповів, що потопельники почали масово спливати. Очевидці кажуть, що на одній з вулиць видно через вікно будинку видно, як там плаває тіло.

Рищук також повідомив, що окупанти обстріляли школу в Олешках, де збиралися евакуйовані мешканці затоплених будинків. Зараз немає інформації щодо жертв чи постраждалих унаслідок атаки.

Також немає інформації щодо безвісти зниклих, оскільки через затоплення у місті відсутній нормальний звʼязок.

«Зараз казати, що людина зникла безвісти чи просто з нею немає зв’язку, дуже рано. Але у наших Facebook-групах, Telegram-каналах дуже багато питань щодо родичів», — додав Рищук.

Нагадаємо, 8 червня росіяни відкрили вогонь по людях, які намагались евакуюватись із затоплених районів Херсонщини. ВІдомо про поранених.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.