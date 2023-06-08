По Уманщині вдарили дві російські ракети: вісім поранених (фото)

Ввечері 8 червня росія завдала ракетного удару по Уманщині. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, усього зафіксовано два «прильоти» — по промисловому об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Попередньо, вісім осіб отримали поранення, з них двоє — тяжкі.

Перед цим моніторингові пабліки писали про запуск двох крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря.

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