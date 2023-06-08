Привітання з Днем Друзів 2023: вірші та картинки

9 червня та 30 липня у світі відзначають День друзів. З нагоди свята ми підготували для вас найкращі поздоровлення у віршах та картинках, а ще короткі вітання своїми словами. Оберіть привітання та надсилайте своїм друзям!
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Привітання з Днем Друзів 2023
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У світі є багато цінностей. І не всі вони матеріальні. Є такі речі, як стійкість, відданість, любов, праведність і багато ще чого. Але найголовніше, на мій погляд – це дружба. Маючи одне, ти маєш все. Тому, я можу вважати себе багатою людиною, адже у мене є ти – мій друг! Зі святом тебе!
Привітання з Днем Друзів 2023Привітання з Днем Друзів 2023Привітання з Днем Друзів 2023
***
Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде краще всіх.
Привітання з Днем Друзів 2023Привітання з Днем Друзів 2023Привітання з Днем Друзів 2023
***
Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв’язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з всесвітнім днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцніше!
***
Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.
Привітання з Днем Друзів 2023
***
З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
***
Вітаю тебе з Днем друзів! Це велике щастя – мати такого вірного і надійного друга, як ти, готового завжди прийти на допомогу. Кажуть, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Так, ти для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же легким і безпосереднім. Нехай у твоєму житті буде побільше везіння. А якщо знадобитися допомога – пам’ятай, що в тебе є на кого покластися.
***
Сьогодні я хочу привітати своїх друзів з всесвітнім днем дружби. Колись Авраам Лінкольн сказав: “Краща частина нашого життя складається з друзів”. Дійсно, ви, мої друзі, найкраще що є у моєму житті. Я пишаюся нашою дружбою і бажаю нам обом її подальшого розквіту.
***
Вітаю з Міжнародним днем дружби і хочу побажати в будь-який день і в будь-яку погоду дорожити міцною дружбою, в будь-якій біді прийти на допомогу товаришеві і завжди розраховувати на своїх друзів. Нехай міцна дружба не підвладна буде ні рокам, ні заздрості, ні пліткам, ні злим жартам долі.
***
Для людини важливий той
Хто розділить з ним смуток і радість,
Хто не засудить і зрозуміє,
Підтримає, якщо в житті млявість.
Друг — той, хто вірний нам завжди,
Для людини дружба свята,
Інші почуття ніколи
Настільки не оспівати крилато.
***
Дружба — це не подарунок,
Дружбу треба заслужити,
І тому в День Дружби
Всім бажаю не забути:
Зателефонуйте своїм близьким,
Побажайте їм добра
І тоді ті побажання
До вас повернуться сповна!
Всім своїм друзям скажу я,
Нічого не ховаючи:
Ви — моя опора в житті,
Моя пристань і сім’я.
***
Вітаю з Міжнародним днем дружби. Бажаю, щоб кожен день твого життя перетворювався на справжнє свято, де буде багато посмішок і добрих слів від друзів, веселих жартів і яскравих моментів з близькими людьми. Нехай вірний друг завжди буде поруч, нехай дружба в твоєму житті буде не тільки на словах.
***
Вітаю всіх своїх друзів з днем дружби! Бажаю вам, мої любі друзі, всім прекрасного бадьорого настрою і побільше мати надійних і вірних друзів. Дякую всім вам за те, що ви в мене є, і що ви завжди приходите мені на поміч в скрутну хвилину мого життя.
***
Хочу привітати нас з нашим святом – Міжнародним Днем друзів. Нехай наша дружба з кожним роком тільки міцніє, адже з такими людьми як ви і жити стає радісніше і легше! Ви мої найкращі в світі друзі! Зі святом вас!
***
Мій старий друг, в житті всяке буває,
Було багато різного в нас,
Але наша дружба міцна не зникає,
Скажу тобі чесно, без прикрас.
У день дружби бажаю тобі,
Щоб пам’ятав ти завжди про друга,
Успіху, щастя, посмішок у долі,
Прекрасних днів на дозвіллі.
***
Друг мій дорогий, найнадійніший, самий кращий. Скільки ж ми з тобою пережили в цьому житті: були і сварки, і негаразди, і прекрасні веселі дні, але наша дружба все пережила! І я хочу привітати тебе з днем дружби і сказати тобі спасибі за твою підтримку і розуміння. Залишайся таким же життєрадісним і веселим, і, незважаючи на всі життєві негаразди, вмій посміхатися світу, і знаєш, у відповідь він обов’язково посміхнеться і тобі!
***
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