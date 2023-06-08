9 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 червня
Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. У 1935 році його почали святкувати у США в першу неділю серпня, а потім вирішили відзначати саме 9 червня. У 1958-му в ООН День друзів вирішили зробити міжнародним, але з датою святкування так і не визначилася. Тому неофіційно День друзів відзначають 9 червня.
Також сьогодні — День Коралового трикутника. Він присвячений збереженню біорізноманіття та природних ресурсів.
В Уганді — Національний день героїв.
В Іспанії вшановують статус автономії одразу двох регіонів:
- Ла-Ріохи, провінції та автономної області на півночі країни зі столицею Логроньо;
- Мурсії, муніципалітету і автономного співтовариства на південному сході Іспанії.
Яке релігійне свято 9 червня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
День ангела 9 червня
Іменини в цей день святкують Анастасія, Людмила, Леонід, Петро, Іван.
Які історичні події стались 9 червня
68 — римський імператор Нерон вчинив самогубство.
1534 — французький мореплавець Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія і став першим європейцем, що піднявся до її верхів’їв.
1822 — у США запатентована штучна щелепа.
1934 — каченя Дональд Дак вперше зʼявився у мультфільмі студії Волта Діснея.
1935 — в СРСР запровадили смертну кару за втечу за кордон.
1959 — у США на воду перший спустили підводний човен George Washington, який здатен нести балістичні ракети.
1995 — у Сочі президенти України та рф підписали угоду про розподіл Чорноморського флоту.
2019 — на позачергових президентських виборах у Казахстані переміг Касим-Жомарт Токаєв.
Хто народився 9 червня
1508 — Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар.
1595 — Владислав IV Ваза, польський король.
1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці.
1812 — Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який відкрив планету Нептун.
1843 — Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, пацифістка, перша жінка — лауреат Нобелівської премії миру (1905) і друга жінка, яка отримала Нобелівську премію (після Марії Кюрі).
1872 — Коте Марджанішвілі, грузинський режисер, засновник грузинського театру.
1961 — Майкл Джей Фокс, канадський кіноактор, виконавець ролі Марті Макфлая у фантастичній трилогії «Назад у майбутнє».
1963 — Джонні Депп, американський актор.
1978 — Метью Белламі, фронтмен групи Muse.
1978 — Мірослав Клозе, німецький футболіст, чемпіон світу (2014).
1981 — Наталі Портман, ізраїльсько-американська актриса.
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