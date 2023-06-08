9 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 червня

Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. У 1935 році його почали святкувати у США в першу неділю серпня, а потім вирішили відзначати саме 9 червня. У 1958-му в ООН День друзів вирішили зробити міжнародним, але з датою святкування так і не визначилася. Тому неофіційно День друзів відзначають 9 червня.

Також сьогодні — День Коралового трикутника. Він присвячений збереженню біорізноманіття та природних ресурсів.

В Уганді — Національний день героїв.

В Іспанії вшановують статус автономії одразу двох регіонів:

Ла-Ріохи, провінції та автономної області на півночі країни зі столицею Логроньо;

Мурсії, муніципалітету і автономного співтовариства на південному сході Іспанії.

Яке релігійне свято 9 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

День ангела 9 червня

Іменини в цей день святкують Анастасія, Людмила, Леонід, Петро, Іван.

Які історичні події стались 9 червня

68 — римський імператор Нерон вчинив самогубство.

1534 — французький мореплавець Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія і став першим європейцем, що піднявся до її верхів’їв.

1822 — у США запатентована штучна щелепа.

1934 — каченя Дональд Дак вперше зʼявився у мультфільмі студії Волта Діснея.

1935 — в СРСР запровадили смертну кару за втечу за кордон.

1959 — у США на воду перший спустили підводний човен George Washington, який здатен нести балістичні ракети.

1995 — у Сочі президенти України та рф підписали угоду про розподіл Чорноморського флоту.

2019 — на позачергових президентських виборах у Казахстані переміг Касим-Жомарт Токаєв.

Хто народився 9 червня

1508 — Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар.

1595 — Владислав IV Ваза, польський король.

1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці.

1812 — Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який відкрив планету Нептун.

1843 — Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, пацифістка, перша жінка — лауреат Нобелівської премії миру (1905) і друга жінка, яка отримала Нобелівську премію (після Марії Кюрі).

1872 — Коте Марджанішвілі, грузинський режисер, засновник грузинського театру.

1961 — Майкл Джей Фокс, канадський кіноактор, виконавець ролі Марті Макфлая у фантастичній трилогії «Назад у майбутнє».

1963 — Джонні Депп, американський актор.

1978 — Метью Белламі, фронтмен групи Muse.

1978 — Мірослав Клозе, німецький футболіст, чемпіон світу (2014).

1981 — Наталі Портман, ізраїльсько-американська актриса.

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