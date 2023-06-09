ППО збила чотири російські ракети та 10 ударних дронів під час нічної атаки

У ніч на 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря. Всього було запущено до 16 ударних БпЛА та шість ракет.

Сили ППО знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131 і «Ланцет». Також ввечері 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Внаслідок падіння уламків ракети на Житомирщині загинула одна людина в місті Звягель.

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