США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд — Bloomberg

Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакету озброєнь, куди увійдуть засоби протиповітряної оборони вартістю понад $2 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гроші підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів новітніх ракет ППО Patriot. Мова про Patriot Advanced Capability Missile-3 та Guidance Enhanced Missile. Вони мають покращену здатність вражати балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника.

Це довгострокова допомога, яка може надійти в Україну через місяці і навіть роки, щоб посилити потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

Нещодавно Німеччина передала на потреби Сил оборони України новий пакет військової допомоги.

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