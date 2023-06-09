Росія підготувала інформаційну спецоперацію з дискредитації України — ГУР

Головне управління розвідки України повідомляє, що росія підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва.
В межах операції була підготована серія провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС. Заголовки публікацій містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:
- «Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;
- «Вибух дамби має «змити» Зеленського»;
- «Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;
- «Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».
Під кожним матеріалом будуть з’являтися коментарі з фейкових акаунтів від імені українських та іноземних читачів. Бюджет спецоперації складає близько $6 млн.
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