Росія підготувала інформаційну спецоперацію з дискредитації України — ГУР

Головне управління розвідки України повідомляє, що росія підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва.

В межах операції була підготована серія провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС. Заголовки публікацій містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:

«Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;

«Вибух дамби має «змити» Зеленського»;

«Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;

«Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

Під кожним матеріалом будуть з’являтися коментарі з фейкових акаунтів від імені українських та іноземних читачів. Бюджет спецоперації складає близько $6 млн.

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