Окупанти визнали, що підірвали Каховську ГЕС — перехоплення СБУ (відео)

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

У телефонній розмові, яка опинилась в розпорядженні СБУ, окупанти підтверджують свою причетність.

«Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

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