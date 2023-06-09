РосЗМІ: в центрі Воронежа впав невідомий безпілотник, є поранені

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в центрі Воронежа впав безпілотник.

Дрон упав на вулиці Белінського та пошкодив будинок. За даними росЗМІ, постраждали три людини, їх посікло уламками скла. Від госпіталізації вони відмовились.

Пропагандисти стверджують, що дрон цілився в авіазавод. Зараз влада міста вирішує питання розселення усіх жителів будинку або під’їзду.

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