В Олешках під водою опинився унікальний будинок-музей Поліни Райко

В Олешках на Херсонщині внаслідок підтоплення, спричиненого влаштованим російськими військовими вибухом на Каховській ГЕС, під водою опинився унікальний будинок-музей Поліни Райко.

Як передає Amazing Ukraine, про це розповів художник та представник благодійного фонду імені Райко Семен Храмцов.

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Довідка, Пелагея Райко – українська художниця, яка все життя прожила в Олешках. Малювати вона почала в 69-років, не здобуваючи водночас будь-якої освіти.

Після смерті художниці, у 2004 році, її будинок придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади. Річ у тім, що на стінах Райко відтворила власну біографію, зобразивши портрети родини, а також улюблену символіку та птахів.

Ймовірне знищення будинку підтвердили й у Мінкульті, зазначивши, що перевірити оперативно дані неможливо.

Художник Храмцов у коментарі “Громадському радіо” розповів, що деякі малюнки, зроблені емаллю, все ж зможуть вціліти, однак будинок має кілька тріщин, тож може зруйнуватись.

Творчість Райко – яскравий приклад українського наївного мистецтва, яке Росія намагається знищити. ЇЇ малюнки порівнюють з мистецтвом Марії Примаченко та Катерини Білокур.