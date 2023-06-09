Швеція дозволить НАТО розмістити свої сили в країні до вступу в Альянс

Швеція дозволить НАТО розмістити свої війська на її території ще до того, як офіційно стане членом Альянсу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єр-міністра та міністра оборони країни.

«Уряд вирішив, що шведські Збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, аби зробити можливими майбутні спільні операції. Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції», — заявили політики.

Вони додали, що це рішення посилає чіткий сигнал росії та укріплює обороноздатність країни. У Швеції вважають, що рф залишиться загрозою для країн-сусідок.

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