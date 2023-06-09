На вихідних у Києві пройде Кураж

Цієї суботи та неділі, 10-11 червня у Києві відбудеться благодійний маркет Кураж. Востаннє його проводили у жовтні 2021 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Захід проводитимуть у гастрохабі Garage на вулиці Межигірській, 82, неподалік станції метро «Тараса Шевченка». Протягом двох днів Кураж працюватиме з 13:00 до 22:00.

Весь прибуток з заходу передадуть на благодійність, а саме — фондам «Маша» (психологічна допомога жінкам із дітьми, постраждалим від війни) та «Ветеран Хаб ++» (психологічна підтримка військових та їхніх сімей).

Квитки коштують 200 гривень, у день івенту — 250 гривень. Охочі пожертвувати більшу суму, можуть купити спеціальний квиток за 500 гривень, — він доступний до дев’ятого червня.

Крім великої барахолки з вінтажними товарами та новими українськими брендами на гостей чекають діджеї, фудкорт і бар, дитяча зона з майстер-класами, квіткова зона, тату-корнер тощо.

Також протягом двох днів відбуватимуться лекції:

Субота:

14:00 – Юлія Бевзенко, менеджерка Києва, авторка проєкту «Шукай!»: Секрет життєстійкості Києва. Як проводити екскурсії під час війни.

15:00 – Маша Єфросиніна: Жіночий маніфест.

16:00 – kartyna S*EVENT: Про шоубіз: як встати на ноги всім, хто втратив цей ринок в Україні. Як люди поводили себе під час війни.

17:00 – Володимир Шаповалов: Про історію Goodwine, про майбутнє та перспективи для гастрономічного та підприємницького росту в країні після війни.

18:00 – спільна панель з ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права»: модерує Монро, черед учасників — Інна Совсун, ЛГБТК+ військові.

Неділя:

14:00 – Саша Астрон: Зцілення воїнів: тисячолітній досвід та сучасне використання психоделіків в медицині.

15:00 – спільна панель з ГО «Безбар’єрність» «Ментальне здоров’я України». Учасники: Віктор Ляшко, Ольга Руднєва, Ксенія Возніцина, Руслана Данілкіна, Сергій Тітаренко, Денис Кривенко.

17:00 – спільна панель з ГО «Безбар’єрність»: Питання та відповіді про доступне майбутнє України. Учасники: Катерина Павліченко, Вероніка Селега, Ольга Безпалько, Анна Павлусь, Єгор Гордєєв, Володимир Висоцький, Альона Гудкова, Ольга Руднєва.

19:00 – Аня Завертайло: Від яєць до сходів та інші поразки-перемоги бізнесу.

20:00 – Ярина Сізик: Роль традиційного українського вбрання в сучасному контексті або просто сьогодні.

Кураж традиційно облаштовує локації доступними для людей з інвалідністю, лекції перекладатимуть жестовою мовою.