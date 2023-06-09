В «Енергоатомі» розповіли, як охолоджувати ЗАЕС без Каховського водосховища

Президент «Енергоатому» Петро Котін в ефірі «Радіо Свобода» пояснив, як можна охолоджувати Запорізьку АЕС без Каховського водосховища.

За словами Котіна, заходи з охолодження наразі достатні. У випадку погіршення ситуації є й інші джерела охолодження, наприклад, мобільні насосні установки, які є на ЗАЕС. Вони можуть закачувати воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах.

«Останній рубіж — це використання підземних свердловин питної води. Також воно може використовуватися штатними наносами ЗАЕС, щоб піднімати рівень, якщо він буде падати», — пояснив президент «Енергоатому».

Проєкт ЗАЕС передбачав спустошення Каховського водосховища. Однак проблемою залишаються окупанти, які досі перебувають на станції і «можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити».

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