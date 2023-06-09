«Скіфське золото»: Верховний суд Нідерландів затвердив остаточне рішення

9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні музейних артефактів з Криму, відомих як «скіфське золото». Про це повідомляє пресслужба судової установи.

«У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд», — йдеться у повідомленні.

Скіфське золото: історія справи

6 лютого 2014 року у музеї Алларда Пірсона у Нідерландах відкрилася експозиція «Крим. Золотий острів в Чорному морі», присвячена готам, сарматам та скіфам. Експонати для неї надали п’ять українських музеїв:

Музей історичних коштовностей України (філія Національного музею історії України, Київ)

Центральний музей Тавриди (Сімферополь)

Бахчисарайський історико-культурний заповідник

Керченський історико-археологічний заповідник

Національний заповідник «Херсонес Таврійський»

Після завершення виставки 19 об’єктів найкоштовніших об’єктів, серед яких золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта частина зібрання — 565 музейних експонатів (2 111 одиниць зберігання) стала предметом суперечки.

Після російської анексії Криму окупаційне керівництво місцевих музеїв захотіло забрати артефакти. Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками.

У 2016 році Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв необхідно повернути в Україну. У жовтні 2021 році це рішення підтвердив Апеляційний суд, проте росія його знову оскаржила.

Врешті 9 червня Верховний суд Нідерландів, остання судова інстанція, постановив, що експонати мають передати Україні.

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