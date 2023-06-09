На Чернігівщині двоє поліцейських підірвалися на міні: один з них загинув

Зранку 9 червня на Чернігівщині наїхав на міну автомобіль із двома поліцейськими, які перебували поза службою. Один із них загинув, інший — зазнав поранень.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Прахооронці наїхали на міну у прикордонній зоні. У результаті загинув на місці 39-річний Олексій Жовтик, старший сержант відділення поліції №2 (смт Ріпки). Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на Херсонщині на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко та ще троє його колег.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.